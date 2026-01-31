Yaklaşık 20 yıldır aynı yastığa baş koyan ve bu birliktelikten bir kız çocukları bulunan Adriana ve Leandro çiftinin hayatı, tesadüfen öğrenilen bir gerçekle altüst oldu. Küçük yaşta farklı ailelere evlatlık verilen ve birbirlerinden habersiz büyüyen çiftin aslında öz kardeş oldukları ortaya çıktı.

RADYO PROGRAMINDA GELEN ŞOK İTİRAF

Yıllardır biyolojik annesini arayan Adriana, kayıp aile bireylerini bulan bir radyo programına katıldı. Canlı yayında annesine ulaşan genç kadın, annesinin geçmişte bir oğlunu daha evlatlık verdiğini duyunca hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmalar ve paylaşılan bilgiler sonucunda, Adriana’nın yıllardır evli olduğu eşi Leandro’nun aslında öz kardeşi olduğu kesinleşti.

AİLE HAYATLARI BİR ANDA YIKILDI

Hiçbir şüphe duymadan kurdukları yuvalarının üzerinde bir anda kara bulutlar dolanan çift, bu gerçeği bilmeden yaşadıklarını ifade etti. Olayın en büyük mağdurlarından biri ise anne ve babasının aslında hala ve yeğeni (öz kardeşler) olduğunu öğrenen kızları oldu. Yaşanan bu travmatik gelişme, ailenin psikolojik dengesini sarsarken, kamuoyunda da "geçmişin gizli kalan sırlarının geleceği nasıl yıktığı" üzerine büyük bir tartışma başlattı.

GEÇMİŞİN TRAJİK MİRASI

Olayın ardından açıklama yapan çift, bu durumu bilerek seçmediklerini ve geçmişteki ailevi kopuşların kurbanı olduklarını vurguladı. Evlatlık süreçlerindeki kayıt dışılığın ve aile bağlarının kopmasının nasıl bir faciaya yol açabileceğini gösteren bu olay, Alanya’daki vatandaşlar arasında da hayretle karşılanan bir "ibretlik hikaye" olarak nitelendirildi.