Kürsüyü kapattık
Alanya Belediyesporlu sporcular, Antalya'da yapılan EMF European Open Cup's Muay Thai Açık Kupası'nda kürsüyü yine kapatarak Alanya'nın gururu oldular
ANTALYA'DA 10-15 Aralık tarihleri arasında yapılan Uluslararası EMF Avrupa Open Cup'da Alanya Belediyespor fırtınası esti. Alanya Belediyespor Muaythai Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 5 birincilik, 6 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek yine büyük bir başarıya imza attı. EMF European Open Cup's Avrupa Şampiyonası'na sıkı hazırlanan Alanya Belediyespor Muaythai Takımı sporcuları, ringde ortaya koydukları performansla göz doldurdu. 11 ülkeden 920 sporcunun katıldığı yarışmada Şevket Etyemez, Buse Nur Yalçın, Sude Yiğit ve Nisan Çetinkıran birinci olurken, Teslime Beyza Ertunga, Arife Gamze Temel, Sıla Çabuk, Batuhan Kılıç, Miray Demir ve Aslı Çabuk ikinci oldular. Hasret Nur Temel ve Damla Nural da üçüncü olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler. Alanya Belediyespor'un başarılı antrenörü Esin Aslan, EMF European Open Cup's Avrupa Şampiyonası'nda katıldığı Veteranlar Kategorisinde rakibini mağlup ederek birincilik kupası aldı. Çalıştırdığı Muay Thai takımıyla girdiği onlarca müsabakadan kupasız dönmeyen başarılı antrenör Esin Aslan, takımın şampiyonada son derece etkili bir performans gösterdiğini söyledi.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
|İmsak
|06:31
|Güneş
|07:57
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Beşiktaş
|15
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|17
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10