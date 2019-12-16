Kürsüyü kapattık

ANTALYA'DA 10-15 Aralık tarihleri arasında yapılan Uluslararası EMF Avrupa Open Cup'da Alanya Belediyespor fırtınası esti. Alanya Belediyespor Muaythai Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 5 birincilik, 6 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek yine büyük bir başarıya imza attı. EMF European Open Cup's Avrupa Şampiyonası'na sıkı hazırlanan Alanya Belediyespor Muaythai Takımı sporcuları, ringde ortaya koydukları performansla göz doldurdu. 11 ülkeden 920 sporcunun katıldığı yarışmada Şevket Etyemez, Buse Nur Yalçın, Sude Yiğit ve Nisan Çetinkıran birinci olurken, Teslime Beyza Ertunga, Arife Gamze Temel, Sıla Çabuk, Batuhan Kılıç, Miray Demir ve Aslı Çabuk ikinci oldular. Hasret Nur Temel ve Damla Nural da üçüncü olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler. Alanya Belediyespor'un başarılı antrenörü Esin Aslan, EMF European Open Cup's Avrupa Şampiyonası'nda katıldığı Veteranlar Kategorisinde rakibini mağlup ederek birincilik kupası aldı. Çalıştırdığı Muay Thai takımıyla girdiği onlarca müsabakadan kupasız dönmeyen başarılı antrenör Esin Aslan, takımın şampiyonada son derece etkili bir performans gösterdiğini söyledi.