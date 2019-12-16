Cisse golü unuttu

AYTEMİZ Alanyaspor'un lige bomba gibi başlayan Senegalli golcüsü Papiss Cisse'ye nazar değdi. Bu sezonun ilk 10 lig maçında 9 gol kaydederek yıldızlaşan Cisse, gol atmayı adeta unuttu. Son golünü Gaziantep'e karşı 26 Ekim tarihinde kaydeden Senegalli futbolcu, bu tarihten beri gol çizgisini geçemedi. İlk 11'de oynadığı 3 maçta gol şansı bulamayan Cisse, sakatlığı nedeniyle 5-0'lık Ankaragücü galibiyetinde de forma giymedi. Cisse, Galatasaray maçını da kart cezası nedeniyle kaçırdı. Cisse son olarak Antalyaspor karşısında ikinci yarı oyuna girdi. 32 dakika sahada kalan Senegalli gol atamadı. Gaziantep maçında 33'üncü dakikada fileleri sarsan Cisse, tam 359 dakikadır skor üretemedi. İlk 10 maçlık performansı ile ligde gol krallığında zirveye çıkan Cisse, zirvedeki yerini de Gençlerbirliği'nin golcüsü Stancu'ya bıraktı. 10 golle Rumen golcü ilk sırada yer alırken, Cisse 4 forvet ile ikinciliği paylaşıyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Senegalli oyuncuya yönetim 1+1 yıllık yeni sözleşme önermeye hazırlanırken, Cisse performansı ile kafaları karıştırdı.