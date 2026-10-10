Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik 1 Kasım itibarıyla hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulama işlemleri zorunlu hale gelirken, bu süreç platformlarla kimlik bilgisi paylaşılmadan doğrudan e-Devlet üzerinden yürütülecek.

Düzenleme kapsamında 15 ile 18 yaş arasındaki gençlerin hesaplarına da ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli tutulacak ve takipçi bilgileri dışarıdan görüntülenemeyecek. Ayrıca, gençlerin canlı yayın yapması engellenecek ve ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler devreye sokulacak.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni kurallar sadece açılacak yeni hesapları değil, mevcut kullanıcıları da kapsıyor. Uygulamaya göre, 31 Mart 2027 tarihine kadar mevcut tüm hesapların en az bir kez yaş doğrulamasından geçmesi gerekecek. Platformlar, çocukların platformda geçirdiği süreyi uzatan ve davranışsal bağımlılık yapan algoritma tasarımlarını bu hesaplar için sınırlandırmak zorunda kalacak. Kişisel veriler üzerinden profilleme yapılarak gençlere özel ticari reklam gösterilmesi de tamamen yasaklanıyor.

EBEVEYNLERİN KONTROL YETKİSİ NELERİ KAPSIYOR?

Yeni sistem, ailelerin dijital denetim gücünü artırmayı hedefliyor. Ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını, uygulama içi ücretli işlemleri, günlük ekran süresini ve konum paylaşımı gibi kritik özellikleri doğrudan kontrol edebilecek. E-Devlet entegrasyonu sayesinde aileler, çocuklarının kimlik belgelerini yabancı merkezli sosyal medya şirketlerine yüklemek zorunda kalmadan güvenli bir şekilde yaş denetimi sağlayabilecek. Zararlı içeriklere karşı filtreleme yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara ise çeşitli yaptırımlar uygulanacak.