Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, geçmiş deprem kayıtları ve yer kabuğundaki stres birikimini analiz eden yapay zeka algoritmaları, Türkiye'deki kırılma olasılığı en yüksek fay hatlarını belirledi.

Analiz sonucunda, Bingöl'deki Yedisu Fay Segmenti ile Marmara Ereğlisi-Silivri hattı en riskli bölgeler olarak öne çıktı. Sistem, bu hatlarda meydana gelebilecek tek parçalı bir kırılmanın 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında bir deprem üretebileceğini öngörüyor.

YER KABUĞU HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Klasik yöntemlerden farklı olarak GPS verilerinden elde edilen santimetrelik kabuk hareketleri ve derinlikteki mikro sarsıntılar da eş zamanlı olarak değerlendirildi. Özellikle 250 yılı aşkın süredir büyük bir deprem üretmeyen Yedisu segmentindeki kilitlenmenin maksimum seviyeye ulaştığı belirtildi.

SİSMİK BOŞLUK NE ANLAMA GELİYOR?

Uzun yıllar boyunca yıkıcı bir sarsıntı üretmeyen fay hatları, yer bilimciler tarafından sismik boşluk olarak tanımlanıyor. Bu bölgelerde biriken enerji seviyesinin sürekli artması, olası bir kırılmanın potansiyel şiddetini doğrudan etkiliyor. Jeologlar ve veri bilimciler, yapay zekanın sunduğu bu tür detaylı risk analizlerinin erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynayacağını ifade ediyor.