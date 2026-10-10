Yeni Parti Antalya Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı, yaklaşan il başkanlığı ön seçimi öncesinde yaptığı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Kamacı'nın kararıyla birlikte Kepez Kurucu İlçe Başkanı Gökhan Ölmez ön seçim sürecinde rakipsiz kaldı.

1980'li yıllardan itibaren aktif siyasetin içinde yer alan Nail Kamacı, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde Antalya Merkez İlçe Başkanlığı, 22. Dönem TBMM Antalya Milletvekilliği ve Antalya İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. İl başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 19 ilçeden 16'sının kazanılmasında önemli rol üstlendi.

Kamacı açıklamasında, "Baba Ocağı" olarak nitelendirdiği CHP'nin yargı kararları sonrasında ellerinden alındığını belirterek, bu sürecin ardından Türkiye'nin geleceği için Yeni Parti'nin kuruluşunda aktif yer aldığını ve kurucu il başkanlığını üstlendiğini vurguladı.

GÖREVİ YENİ KADROLARA DEVREDİYOR

Partinin sadece ismiyle değil; programı, demokrasi kültürü ve kadrolarıyla da tamamen "yeni" bir anlayışa sahip olduğunu belirten Kamacı, genç ve yeni isimlerin önünü açmak adına aday olmama kararı aldığını ifade etti. Her koşulda partisinin emrinde olacağını dile getiren Kamacı, birlikte görev yaptığı tüm mesai arkadaşlarına ve partililere teşekkür ederek görevi devralacak yeni yönetime başarı diledi.

KONGRE TAKVİMİ VE TEK ADAYLI SÜREÇ

Açıklanan resmi takvime göre Yeni Parti Antalya İl Başkanlığı ön seçiminin 18 Ekim 2026'da, il kongresinin ise 24-27 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Kamacı'nın yarıştan çekilmesiyle birlikte Kepez Kurucu İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, il başkanlığı yarışı öncesinde mevcut tabloda tek aday olarak kaldı.