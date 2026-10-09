Şarkıcı Atilla Taş’ın ilk eşi ve Sezen Taş’ın annesi olan İlkay Sarıköse, kızının vefatının ardından gündeme geldi. Kamuoyundan uzak bir yaşam sürmesi nedeniyle Sarıköse hakkında bilinenler sınırlı.

İLKAY SARIKÖSE KİMDİR?

İlkay Sarıköse, Atilla Taş’ın ilk eşi olarak biliniyor. Çiftin 1991 yılında evlendiği ve bu evlilikten Sezen Taş’ın dünyaya geldiği biliniyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Sarıköse, magazin gündeminde sıkça yer alan isimlerden biri değil.

NE İŞ YAPIYOR?

İlkay Sarıköse’nin mesleğine ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İş hayatına dair ayrıntılar da basında yer almıyor.

KAÇ YAŞINDA?

Sarıköse’nin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. 1991 yılında Atilla Taş ile evlenmiş olması, yaşı konusunda net bir çıkarım yapmak için yeterli değil.

NERELİ?

İlkay Sarıköse’nin doğum yeri ve memleketi hakkında da güvenilir ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle nereli olduğuna ilişkin kesin bir ifade kullanmak mümkün değil.

İlkay Sarıköse, kamuoyunda daha çok Atilla Taş’ın ilk eşi ve Sezen Taş’ın annesi olarak tanınıyor. Özel yaşamını medyadan uzak sürdürmesi nedeniyle hakkında sınırlı bilgi bulunuyor.