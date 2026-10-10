Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında avlanan amatör balıkçılar, oltalarına takılan dev balığı palamut sanarak tüketti. Yapılan uzman incelemesi sonucunda, su ürünleri literatürüne geçecek bir olay yaşandığı ve balığın Türkiye sularında ilk kez kayda giren tropikal bir okyanus türü olduğu belirlendi.

Ersin Karakaş ve arkadaşları tekneyle açıldıkları sırada su yüzeyinde büyük bir balık fark etti. Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından 110 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki balık tekneye alındı. Ekip, yakaladıkları canlının iri bir palamut olduğunu düşünerek balığı bir arkadaşlarına hediye etti ve balık kısa sürede tüketildi.

GERÇEK UZMAN İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Balıkçılar, av anına ait çektikleri görüntüleri Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na iletti. Gökoğlu'nun yaptığı detaylı incelemeye göre, söz konusu canlının palamut olmadığı anlaşıldı. Balığın, 'Kral Balığı' olarak da isimlendirilen Acanthocybium Solandri (Wahoo) olduğu saptandı.

WAHOO TÜRÜ NEDEN PALAMUTLA KARIŞTIRILDI?

Tropikal ve subtropikal okyanus sularında yaşayan Wahoo, ince uzun yapısı ve sırtındaki desenler nedeniyle büyük palamut türlerine benzetilebiliyor. Yüksek hızlara ulaşabilen ve eti değerli kabul edilen bu türün Akdeniz havzasında görülmesi, deniz ekosistemindeki değişimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Balığı yakalayan Ersin Karakaş, sıradan bir tür avladıklarını düşünerek balığı hediye ettiklerini bildirdi. Türkiye sularında ilk defa kayda geçen bir okyanus balığını arkadaşlarının afiyetle yediğini sonradan öğrendiklerini belirten Karakaş, durumu tebessümle karşıladıklarını ifade etti.