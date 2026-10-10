Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, beklenen pastırma sıcakları yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. NTV'nin aktardığı bilgilere göre, hafta sonu boyunca devam edecek sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok ilde termometreler yaz aylarını aratmayacak.

Bugün İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığının 25 derece olması beklenirken, İzmir'de değerler 30 dereceye yaklaşacak. Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya 27, Adana 33 dereceyi görecek. Karadeniz kıyılarından Zonguldak ve Bartın çevresinde sıcaklıklar 28-30 derece bandında seyrederken, Trabzon ve Rize'de 23 derece ölçülecek. Güneydoğu Anadolu'da yer alan Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ise termometreler 25-30 derece arasını gösterecek.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü ülke genelindeki sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Tüm bölgelerde bulutlanma öngörülürken; Kayseri, Niğde, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Haftanın son gününde İstanbul 24, Ankara 25, İzmir 28 ve Diyarbakır 28 derece olacak. Adana'da ise sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi.

BÖLGESEL ETKİLER NELER OLABİLİR?

Pazar günü Antalya'da hava sıcaklığının 30 dereceye çıkması bekleniyor. Sonbahar ortasında yaşanan bu pastırma sıcaklarının muhtemel etki alanı olarak, bölgedeki geç sezon turizm hareketliliğinin canlılığını bir süre daha koruması öngörülüyor. Akdeniz sahil şeridindeki tarımsal üretim süreçleri de bu elverişli hava şartları doğrultusunda yakından takip ediliyor.