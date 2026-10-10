Artvin'in yüksek rakımlı bölgelerinde ağustos ve eylül aylarında hasat edilen köknar sakızının kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, köylüler ve çobanlar tarafından toplanan bu değerli ürün, zorlu bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor.

Sakızın elde edilmesi için yüksekliği 15 ile 20 metreyi bulan köknar ağaçlarına tırmanılması gerekiyor. Toplayıcılar, çakı yardımıyla ağaç gövdesindeki sakızları tek tek kazıyarak çıkarıyor. Hasat sürecindeki bu yüksek risk ve yoğun emek, ürünün piyasa değerini doğrudan belirliyor.

ÇAM SAKIZI NASIL TÜKETİLİYOR?

Geleneksel yöntemlerle işlenen köknar sakızı, doğrudan tüketilmek yerine ezilerek toz haline getiriliyor ve balla karıştırılarak macun kıvamına getiriliyor. Özellikle mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşayan kişiler tarafından talep gören bu karışım, ağırlıklı olarak 50 yaş üstü tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Hazırlanan ballı karışımlar veya işlenmemiş ham sakızlar, Artvin'den Türkiye'nin dört bir yanındaki alıcılara kargo aracılığıyla gönderiliyor.