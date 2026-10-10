GÜNCELLEME: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde sandık sayımı tamamlandı. Seçimi, meclis üyeliklerinin çoğunluğunu alan Mustafa Tuna'nın Kırmızı Liste'si kazandı. Kesin sonuçlar Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla ilan edilecek; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak ikinci aşama seçimde belirlenecek.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinin sonuçları Yeni Alanya'da canlı olarak yayımlanıyor. Okurlar, sandıkların açılmasıyla birlikte meclis üyeliği ve meslek komitesi sonuçlarını yenialanya.com üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

SONUÇLAR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Canlı sonuç şeridi, yenialanya.com'un tüm sayfalarının en üstünde yer alıyor. Şeritte Kırmızı Liste (Mustafa Tuna) ile Mavi Liste'nin (Eray Erdem) kazandığı meclis üyeliği sayıları anlık olarak görünüyor.

Şeride dokunulduğunda ya da tıklandığında ayrıntılı sonuç paneli açılıyor. Panelde açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, iki listenin kazandığı meclis üyeliği, komite ve oy sayıları ile 24 meslek komitesinin sonuçları tek tek yer alıyor. Panel, dışarıdaki herhangi bir yere dokunularak kapatılabiliyor.

SAYFAYI YENİLEMEYE GEREK YOK

Sonuçlar, sayfayı yenilemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncelleniyor. Panelde 35 sandık ve 8 bin 587 seçmen üzerinden açılan sandık ve katılım oranları, 61 meclis üyeliği için çoğunluk eşiği olan 31 de gösteriliyor.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların açılmasının ardından sonuçlar panele işlenecek. Panelde yer alan veriler sandık başından alınan bilgilere dayanıyor; kesin sonuçlar için Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklaması esas alınacak.