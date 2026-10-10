AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik yükümlülüklerine yönelik yeni bir kanun teklifi ele alındı. Hazırlanan taslak metinle, bulundukları ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan kişilerin Türkiye'de tekrar askere çağrılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, toplantıda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya konuyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Mevcut yasama döneminde çözülmesi hedeflenen bu durum, partinin 14 Mayıs 2023 seçim vaatleri arasında da yer alıyordu.

ÇİFTE ASKERLİK ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Yeni yasal düzenleme hayata geçtiğinde, iki farklı ülkenin vatandaşlığına sahip bireyler aynı hizmeti iki kez yerine getirmek zorunda kalmayacak. İkamet ettikleri ve vatandaşı oldukları diğer devlette askerlik görevini ifa edenler, Türkiye'deki askerlik yükümlülüklerinden muaf tutulacak.

DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Kanun teklifinin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor. Tasarının fiilen uygulanabilmesi için önce Meclis komisyonlarında değerlendirilmesi, ardından Genel Kurulda kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanması gerekecek. Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların bu alandaki mağduriyeti resmi olarak sona erecek.