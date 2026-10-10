Süresi dolan banka kartlarını imha etmek için makasla kesme alışkanlığı, yeni nesil kart teknolojileriyle birlikte ciddi sağlık ve çevre riskleri oluşturuyor. Dinamik güvenlik kodu ve e-kağıt ekrana sahip kartların içinde yer alan mikro bataryalar, fiziksel müdahale sırasında tehlikeli kimyasal tepkimelere yol açıyor.

Fransız mühendis Claire Deilhes tarafından 2020 yılında hazırlanan doktora tezine göre, kalınlığı 0,5 milimetrenin altında olan mikro lityum bataryalar kesildiğinde kısa devre yapıyor. Bu işlem sırasında açığa çıkan hidrojen florür gazı, solunum yolu veya ciltteki nemle birleştiğinde aşındırıcı florhidrik aside dönüşerek insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

KARTLARDAKİ DEĞERLİ METALLER KAYBOLUYOR

NFC anteni, çip ve batarya barındıran banka kartları, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) sınıfında yer alıyor. İçeriğinde altın, gümüş, paladyum ve bakır gibi değerli metaller bulunan bu kartlar küçük parçalara ayrıldığında geri dönüşüm tesislerindeki eleklerden geçerek kayboluyor. Geri dönüşüm sektörü temsilcileri, plastik ve metallerin ayrıştırılabilmesi için kartların bütün halinde teslim edilmesini istiyor.

İPTAL EDİLEN KARTLAR GÜVENLİK RİSKİ TAŞIR MI?

İptal edilen veya son kullanma tarihi geçen kartların bütün halde atılmasının güvenlik açığı yaratacağı düşüncesinin güncel sistemlerde teknik bir karşılığı bulunmuyor. Bankacılık sisteminden kapatılan kartlar tamamen işlevsiz hale gelirken, mobil cihazlardaki kimlik doğrulama adımları dolandırıcılık ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bu nedenle eski kartların kesilmek yerine elektronik atık kutularına veya ilgili bankalara bütün olarak teslim edilmesi gerekiyor.