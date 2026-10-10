GÜNCELLEME: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde sandık sayımı tamamlandı. Seçimi, meclis üyeliklerinin çoğunluğunu alan Mustafa Tuna'nın Kırmızı Liste'si kazandı. Kesin sonuçlar Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla ilan edilecek; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak ikinci aşama seçimde belirlenecek.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde, seyahat acentelerini kapsayan 8. Meslek Grubu'nda oy kullanma işlemi sırasında gerginlik yaşandı. Oy verme işleminin sürdüğü Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda çıkan tartışma, emniyet görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Mustafa Tuna destekçisi olduğu belirtilen oda üyesi Kemal Bozkurt'un oy kullanmasına, Mavi Liste destekçisi bazı üyeler itiraz etti. Bozkurt'un açık oy kullandığını öne süren üyeler, durumun tutanağa geçirilmesini istedi ve salonda tartışma çıktı.

Baskı altına alındığını belirterek duruma tepki gösteren Bozkurt, şikayetçi olduğunu söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Tartışma sırasında sandık çevresinde kalabalık oluştu.

OY KULLANMA İŞLEMİ YENİLENDİ

Gerginliğin büyümesi üzerine salondaki emniyet görevlileri tarafları ayırdı. Sandık alanında görevli olmayanların alanı terk etmesi çağrısı yapılırken, "Herkes sandığına sahip çıksın" uyarıları da yükseldi.

Bozkurt'un itirazının ardından 8. Meslek Grubu'ndaki oy kullanma işlemi yenilendi. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.