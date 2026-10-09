GAZİPAŞA’nın Kahyalar Mahallesi’nde 6 Ekim’de meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Kadir Sevilgen’den acı haber geldi. Hafriyat çalışması sırasında iş makinesinde yağcı olarak görev yaptığı belirtilen Kadir Sevilgen, makinenin bomu ile kepçesi arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Sevilgen, durumunun ağır olması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

6 Ekim’den bu yana hastanede tedavi altında tutulan 15 yaşındaki Kadir Sevilgen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 Ekim’de hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı günden bu yana yaşam mücadelesi veren Kadir Sevilgen’nin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

KEPÇE SAHİBİ VE OPERATÖR TUTUKLANMIŞTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iş makinesinin sahibi R.Y. ile operatör M.K. gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

15 yaşındaki Kadir Sevilgen’nin hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Adli sürecin, çocuğun ölümüyle birlikte yeni gelişmeler doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.