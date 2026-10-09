Orta Amerika ülkesi Panama’nın güneyinde, Pasifik Okyanusu açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede tsunami tehlikesine karşı uyarı yapıldığı aktarıldı.

9 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan habere göre, depremin merkez üssü Panama’nın güneyindeki Pasifik kıyıları açıklarında bulunuyor.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7,6 OLARAK AÇIKLANDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine dayandırılan ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 7,6 olarak duyuruldu.

Sarsıntının ardından bölgedeki kıyı yerleşimleri için tsunami tehlikesi gündeme geldi. Depremin derinliği ve merkez üssünün kesin koordinatlarına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan ilk haberde yer almadı.

TSUNAMİ UYARISI BİRDEN FAZLA ÜLKEYE GENİŞLETİLDİ

Depremin ardından ilk olarak Panama ve Kolombiya kıyıları için tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.

Uyarının daha sonra Orta Amerika ve Güney Amerika'daki çok sayıda ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.

Ancak tsunami uyarısının kapsamına giren ülkelerin tam listesi ve olası dalga yüksekliklerine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

CAN KAYBI VE HASAR DURUMU MERAK EDİLİYOR

Depremin ardından bölgede olası can kaybı, yaralanma ve maddi hasara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

İlk haberde herhangi bir can kaybı veya yıkım bilgisine yer verilmezken, kıyı bölgelerindeki tsunami riskinin değerlendirilmesi önem taşıyor.

Yetkililerin açıklamalarıyla birlikte depremin etkilerine ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.