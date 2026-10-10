Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlamaların ardından uzaya fırlatılan üç ayrı plazma bulutu gezegenimize doğru ilerliyor. Güneş Laboratuvarı bilim insanlarının açıklamasına göre, hafta içi yola çıkan ilk bulutun etkisiyle kuzey enlemlerinde kutup ışıkları gözlemlenmeye başlandı.

Salı günü fırlatılan ilk kütlenin ardından, 7 Ekim ve 8 Ekim tarihlerinde gerçekleşen yeni patlamalar iki devasa plazma bulutunu daha uzaya savurdu. Araştırmacılar, peş peşe gelen bu üç bulutun yolculuk sırasında birleşerek tek bir yapıya dönüşebileceğini tahmin ediyor. Söz konusu kütlenin pazar günü Türkiye saatiyle 15.00 ile 18.00 arasında gezegenimize ulaşması öngörülüyor.

ETKİLERİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Beklenen bu etkileşimin, ilk olayla benzer şiddette G2 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınayı tetikleme ihtimali bulunuyor. Yüksek enlemlerde kutup ışıklarının görünürlüğünü artıracak olan fırtınanın; uydu sistemleri, radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde yaratacağı etkinin boyutu ise henüz kesin olarak tahmin edilemiyor.

G2 SEVİYESİ JEOMANYETİK FIRTINA NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası uzay hava durumu ölçeklerine göre G2 sınıfı fırtınalar, yörüngedeki uydularda küçük yönelim düzeltmeleri gerektirebiliyor ve yüksek enlemlerdeki güç sistemlerinde voltaj dalgalanmalarına yol açabiliyor. Günlük insan yaşamını doğrudan etkileyecek bir tehlike barındırmayan bu seviye, genellikle iletişim ağlarında sınırlı yansımalarla atlatılıyor.

Güneş Laboratuvarı verileri, eylül ayındaki durgunluğun ardından ekim başında güneş aktivitesinde ani bir artış yaşandığını gösteriyor. Bilim insanları, yeni güneş lekeleri oluşmadığı takdirde pazar günü beklenen fırtınanın mevcut hareketliliğin son aşaması olabileceğini aktardı.