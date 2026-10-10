Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, güneşli geçen hafta sonunun ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem, pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkisini gösterecek.

Hafta başında 28-30 derece civarında seyreden sıcaklıkların, 13 Ekim Salı gününden itibaren 19-20 derecelere inmesi bekleniyor. Hafta ortasında ise termometrelerin 17 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Sistemle birlikte Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına öngörüldüğünden denizcilere uyarı yapıldı.

ALANYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK VE DOLU BEKLENTİSİ

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Alanya, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye hatlarında hafta başından itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış riski bulunuyor. Meteoroloji raporlarına göre, bu illerde yerel dolu yağışları da görülebilecek. Salı gününden itibaren tüm yurda yayılacak yağışların, hafta ortasında metrekareye 20 ile 40 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLI HAVA BÖLGEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Alanya, Antalya ve çevresinde beklenen kuvvetli sağanak ile yerel dolu yağışının, bölgedeki tarım alanları ve seracılık faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Özellikle açık alandaki ürünlerin korunması ve şehir içi ulaşımda yaşanabilecek olası su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara ve çevresinin bu yağışlı sistemden nispeten daha az etkileneceği açıklandı. Yağışlı havanın hafta boyunca ülke genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.