Türkiye genelinde 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi hakkında Ekim 2026 itibarıyla kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamı dışında kalan vatandaşlar için yeni bir yasal düzenleme henüz yasalaşmadı.

Meclis kayıtlarına göre Ediz Ün tarafından 5 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi, tek başına yasanın yürürlüğe girmesi için yeterli olmadı. İlgili komisyonlardan geçerek kabul edilmiş yeni bir yasal süreç bulunmadığından, mevcut sigortalılar yürürlükteki mevzuata tabi olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAKİ TABLOLAR GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

İnternet ortamında paylaşılan ve kadınların 45, erkeklerin 47 yaşında emekli olabileceğini öne süren tabloların resmi bir dayanağı bulunmuyor. Aynı şekilde 7 bin prim günü gibi şartların yer aldığı taslaklar da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onaylanmış veriler değil. Hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı ancak resmi bir kanun metniyle netleşecek.

ÇALIŞANLAR EMEKLİLİK DURUMUNU NASIL TAKİP ETMELİ?

Sigortalıların mağduriyet yaşamaması adına, kaynağı belirsiz mecralarda yayılan kademeli emeklilik tabloları yerine doğrudan SGK tarafından yayımlanan resmi bilgilendirmeleri esas alması gerekiyor. Mevcut kanunlara göre emeklilik hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sigortalılık dökümlerini inceleyerek yürürlükteki prim ve yaş şartlarını teyit edebilir.

Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin 8 Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasındaki dönemi kapsayıp kapsamayacağı, Meclis'te yapılacak yeni yasal çalışmaların ardından belli olacak. Şu an için başvuruların başlayacağı herhangi bir resmi takvim açıklanmadı.