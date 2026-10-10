Muratpaşa ilçesinde bu yıl 15 ülkeden 20 şehrin katılımıyla organize edilen Kaleiçi Old Town Festivali, renkli etkinliklere sahne oldu. Eski Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü, tarihi sokaklarda bando eşliğinde devam ederek Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da sona erdi.

Kortej boyunca sergilenen gösteriler kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Yürüyüşün ardından sahne alan Adamlar grubu, alanı saatler öncesinden dolduran gençlere konser verdi. Dinleyiciler, grubun popüler şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

KÜLTÜREL MİRAS DÜNYAYA AÇILIYOR

Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi değerlerin uluslararası arenada tanıtılmasının önemine değindi. Kaleiçi'ni bir mücevhere benzeten Başkan Uysal, bu tarihi dokunun tüm dünya tarafından görülmesi ve yaşanması gerektiğini aktardı. Konuşmanın ardından festivale katılan yabancı ülke temsilcileri, kendi geleneksel kıyafetleri ve bayraklarıyla kalabalığı selamladı.

FESTİVALİN BÖLGE TURİZMİNE KATKISI NEDİR?

Bugüne kadar toplam 200 şehrin ağırlandığı festival, ülkeler arası kültürel etkileşimi ve dostluğu pekiştiriyor. Yapılan açıklamalara göre, bu tür organizasyonların etkisiyle Kaleiçi sadece yaz aylarında değil, 12 ay boyunca ziyaretçi çeken kesintisiz bir turizm merkezine dönüştü. Kültürel diplomasinin turizmle birleştiği bu model, tarihi alanların korunarak geleceğe aktarılmasında önemli bir rol oynuyor.