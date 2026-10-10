Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde son dönemde artan tartışmaların ardından yeni bir ayrılık yaşandı. 30 Temmuz 2024 tarihinden bu yana TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Yusuf Büyük, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Büyük, aldığı kararın gerekçesini Türk futbolunda oluşan güvensizlik ortamına dayandırdı. Mevcut yönetimin acilen seçim kararı alması gerektiğini savunan Büyük, futbolun yeniden asıl gündemine dönmesi için bu adımın zorunlu olduğunu aktardı.

TFF YÖNETİMİNE SEÇİM ÇAĞRISI

Kurul içerisindeki değerlendirmelerde de yeni bir dönemin önünün açılmasını desteklediğini belirten Büyük, tartışmaların uzatılmaması gerektiğini vurguladı. Görevlerin geçici, ilkelerin kalıcı olduğuna dikkat çeken eski başkan vekili, futbolun itibarını korumanın sadece bir makamda bulunmaktan ibaret olmadığını dile getirdi.

İSTİFA KARARININ ARKA PLANI NEDİR?

Türk futbolunda son aylarda hakem kararları, kurulların işleyişi ve yönetimsel anlaşmazlıklar nedeniyle TFF'ye yönelik eleştiriler yoğunlaşmıştı. Yusuf Büyük'ün istifası ve beraberindeki erken seçim talebi, federasyon içindeki yönetimsel rahatsızlıkların alt kurullara da yansıdığını gösteren somut bir gelişme olarak kayıtlara geçti.