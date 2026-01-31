Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan havalanan Moldova uçağı, bir anda dijital platformlarda dolaşıma giren korkutucu senaryolarla gündem oldu. Özellikle Alanya gibi turizm merkezlerinde seyahat edenlerin ve havacılık tutkunlarının hassasiyetle takip ettiği uçuş güvenliği konuları, bu kez sosyal medya kaynaklı bir bilgi karmaşasına sahne oldu. TK269 sefer sayılı uçuşla ilgili ortaya atılan iddialar, kısa süreliğine nefeslerin tutulmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYA KAYNAKLI KRİZ

Sanal ağlarda hızla yayılan ve teyit edilmemiş bilgilere göre, uçağın transponder üzerinden "genel acil durum" anlamına gelen 7700 kodunu verdiği öne sürüldü. Radar ekranlarını takip eden bazı kullanıcıların paylaşımlarıyla alevlenen bu iddia, kısa sürede bir panik dalgası yarattı. Ancak söz konusu acil durum sinyalinin gerçekten verilip verilmediği belirsizliğini korurken, olayın sadece sosyal medya spekülasyonundan ibaret olabileceği anlaşıldı.

GERÇEK İNİŞTE ORTAYA ÇIKTI

Dijital dünyada kopan fırtınanın aksine, TK269 sefer sayılı uçak Kişinev Havalimanı’na hiçbir sorun yaşamadan teker koydu. Uçağın güvenli bir şekilde ve zamanında varış noktasına ulaşmasıyla birlikte, sosyal medyada yayılan "acil durum" senaryolarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Yolcular sağ salim varış noktasına ulaşırken, geriye sosyal medyada teyitsiz bilgiyle yaratılan gereksiz panik havası kaldı.