Manavgat’ta bir inşaat işçisinin ödenmediğini belirttiği alacakları nedeniyle 10 katlı binanın çatısına çıkması, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya’ya ait olduğu belirtilen inşaatta çalışan Halil T., kendisinin yanı sıra bazı çalışma arkadaşlarının da alacaklarının bulunduğunu söyledi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Binanın çatısında bekleyen Halil T.’yi güvenli şekilde aşağı indirmek amacıyla polis ekipleri ve firma yetkilileri hem megafonla hem de cep telefonu üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi. İşçi, kendisinin ve arkadaşlarının çalışmaları karşılığında hak ettikleri ödemelerin yapılmasını istedi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmelerin ardından Halil T.’ye 45 bin liralık alacağının ödendiği bilgisi verildi. Ödemeye ilişkin banka dekontunun cep telefonuna gönderilmesinin ardından Halil T. eylemini sonlandırdı. Çatıya çıkan polis ekiplerinin eşliğinde aşağı indirilen işçi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolün ardından ifadesinin alınması amacıyla Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

ÇEVREDE KALABALIK OLUŞTU

Olay sırasında inşaatın çevresinde çok sayıda vatandaş toplandı. Bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken bazı vatandaşların yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiği, bazı kişilerin ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü. İşçinin güvenli biçimde binadan indirilmesiyle bölgedeki hareketlilik sona erdi.

ÜCRET ÖDENMEMESİNDE İŞÇİNİN YASAL HAKLARI NELER?

Türkiye’de işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin temel hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenleniyor. Kanuna göre ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden olmaksızın ödenmeyen işçi, belirli koşullarda iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor. Zamanında ödenmeyen ücretler için ayrıca mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilebiliyor. Bu nedenle ücret uyuşmazlıklarında tehlikeli bireysel eylemler yerine mevzuatta öngörülen idari ve hukuki başvuru yollarının kullanılması önem taşıyor.

ÜCRET ALACAĞI İÇİN NEREYE BAŞVURULABİLİR?

Çalışanlar ücret, sigorta ve çalışma hayatına ilişkin sorunlarını Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden bildirebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği bilgiye göre ALO 170; çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili soru, ihbar, şikâyet, başvuru ve talepleri kabul ediyor ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İşçi alacaklarının yargıya taşındığı uyuşmazlıklarda ise ilgili mevzuat çerçevesinde arabuluculuk ve sonrasında dava süreçleri gündeme gelebiliyor.

BANKA KAYITLARI ÖDEME UYUŞMAZLIKLARINDA ÖNEM TAŞIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Kanunu uygulamasına ilişkin bilgilendirmelerinde, belirli sayının üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin ücret ve benzeri ödemeleri banka aracılığıyla gerçekleştirmesi gerektiği belirtiliyor. Banka kayıtları, ücret bordroları ve diğer ödeme belgeleri olası bir uyuşmazlıkta hem ödemenin yapılıp yapılmadığının hem de tutarın belirlenmesinde önem taşıyor. Manavgat’taki olayda da eylemin sona ermesinde işçiye gönderilen ödeme dekontu belirleyici oldu.