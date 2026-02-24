Alakır Barajı'nda alabalık üreten Nuri Yurtseven, dolusavakta takılı çalı ve ağaçları temizlemeya çalıştı. Su seviyesi yükselen barajda nehre boşaltımının yapıldığı dolusavakta yürüyen Yurtseven, hızla akan suda çalı ve ağaç dallarını temizledi. Yurtseven'in dolusavakta temizlik çabası barajı ziyaret edenler tarafından telefon kamerasıyla görüntülendi.

'7 SENEDİR TEMİZLİYORUM'

Nuri Yurtseven, "Çalı ve atıkları temizlemiştim. Beni kamerayla çekmişler. 2019'dan itibaren ben burayı temizlerim. Yürdüğüm yer uzaktan göründüğü gibi tehlikeli değil. 15 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda bir yer" dedi.