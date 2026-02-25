İTALİK

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen toplantıda, güzellik salonlarında mevzuata uygun uygulamaların yapılması, haksız rekabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması konuları netleştirildi. Oda Başkanı Ali İhsan Özdemir, denetimlerin ceza değil bilinçlendirme amacı taşıdığını vurgulayarak, “Kurallara uyan, emeğiyle kazanan hiçbir esnafımızın mağdur olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

‘SEKTÖRÜ GÜÇLÜ, GÜVENLİ VE DAHA PROFESYONEL YAPIYA KAVUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Amacımız çok net: Kurallara uygun çalışan esnafımızın korunması, yetki karmaşasının giderilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması. Güzellik salonlarında yalnızca mevzuata uygun kozmetik uygulamaların yapılması gerektiği, tıbbi müdahale niteliğindeki işlemlerin ise yalnızca yetkili sağlık kuruluşlarında ve hekim sorumluluğunda gerçekleştirilmesi gerektiği bir kez daha netleştirilmiştir. Bizim anlayışımız şudur: Denetim ceza için değil, rehberlik ve bilinçlendirme içindir. Kurallara uyan, emeğiyle kazanan hiçbir esnafımızın mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Odamız her zaman üyelerimizin yanındadır. Bu iş birliği ile sektörümüzü daha güçlü, daha güvenli ve daha profesyonel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)

Muhabir: Enes Subaşı