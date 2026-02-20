Eğitimi gerçekleştiren ve sunumunu yapan Ege ve Akdeniz Bölgesi Satış Yöneticisi 'Gönül DOĞAN' Essity firması olarak Tork markalı ürünlerini tanıttı ve Firma olarak Sürdürülebilirliğe uygun ürünleri ile oldukça ilgi topladı. İstanbul ve Antalya Bölgesi Distribütörü BBC Tedarik Firması olarak 'Sedat KULAKSIZ' da eğitime destek verdi,

Yaklaşık 3 saat süren eğitim seminerinin sonunda başkan Topuzel, Essity firması bölge satış yöneticisi Gönül DOĞAN’a ve Antalya bölge distribütörü Sedat KULAKSIZ’a çiçek takdim edip, teşekkür etti.