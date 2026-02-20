Alanyalı genç iş insanından dev iş birliği
Alanyalı genç iş insanından dev iş birliği
İçeriği Görüntüle

Eğitimi gerçekleştiren ve sunumunu yapan Ege ve Akdeniz Bölgesi Satış Yöneticisi 'Gönül DOĞAN' Essity firması olarak Tork markalı ürünlerini tanıttı ve Firma olarak Sürdürülebilirliğe uygun ürünleri ile oldukça ilgi topladı. İstanbul ve Antalya Bölgesi Distribütörü BBC Tedarik Firması olarak 'Sedat KULAKSIZ' da eğitime destek verdi,

Yaklaşık 3 saat süren eğitim seminerinin sonunda başkan Topuzel, Essity firması bölge satış yöneticisi Gönül DOĞAN’a ve Antalya bölge distribütörü Sedat KULAKSIZ’a çiçek takdim edip, teşekkür etti.

Whatsapp Image 2026 02 20 At 09.36.52Whatsapp Image 2026 02 20 At 09.36.51 (1)Whatsapp Image 2026 02 20 At 09.36.51 (2)Whatsapp Image 2026 02 20 At 09.36.50 (2)Whatsapp Image 2026 02 20 At 09.36.51Whatsapp Image 2026 02 20 At 09.36.50 (1)Whatsapp Image 2026 02 20 At 09.36.50

Kaynak: Haber Merkezi