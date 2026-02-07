Trendyol Süper Lig'de heyecan Dolmabahçe'de devam ediyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, sahasında Akdeniz temsilcisi Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Tüpraş Stadyumu'nu doldururken, ekran başındakiler "Beşiktaş maçı ilk 11'ler", "Semih Kılıçsoy ilk 11'de mi" ve "Maçın hakemi kim" sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçına dair son dakika gelişmeleri.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kara Kartal, evindeki bu kritik virajı kayıpsız dönmek istiyor. Son haftalardaki performansı ve Rafa Silva ile Immobile'nin uyumu dikkat çekerken, rakip Corendon Alanyaspor ise hızlı hücumlarla İstanbul'dan puan çıkarmak niyetinde.

Beşiktaş - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 7 Şubat 2026 Cumartesi (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

Maç Hangi Kanalda?

Mücadele yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Kritik Maçın Muhtemel 11'leri

Teknik ekiplerin taktik çalışmaları sona erdi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyuncuların durumu maç saatinde netleşecek. İşte sahaya çıkması beklenen olası kadrolar:

Beşiktaş (Muhtemel 11): Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Corendon Alanyaspor (Muhtemel 11): Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Augusto, Janvier, Cordova.

Maçın Kilit Noktası: Kanat Organizasyonları

Beşiktaş'ın özellikle Semih ve Rashica ile kanatlardan getireceği toplar, Immobile'nin ceza sahası etkinliğiyle birleştiğinde Alanyaspor savunmasını zorlayacak. Konuk ekipte ise Efecan Karaca'nın hızı, Beşiktaş savunmasının arkasına yapılacak koşularda belirleyici olabilir.