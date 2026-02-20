Şüpheli, tartışma sırasında eski eşinin başına tabanca dayayıp tetiği çekti. Silahın tutukluk yapması olası bir cinayeti engelledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddiaya göre, bir süre önce anlaşmazlık nedeniyle boşanan çift, genç kadının çalıştığı iş yerinin önünde karşılaştı. E.A.’nın iş yerine gelmesi üzerine S.K. dışarı çıktı. Taraflar arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak S.K.’nın başına dayadı ve tetiği çekti. Ancak silah ateş almadı. Görüntülerde, genç kadının saldırı anında müdahale ettiği ve çevrede bulunan bir kişinin de olaya karışarak kadının uzaklaşmasına yardımcı olduğu görülüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelinin silahı doğrulttuğu ve tetiği çektiği anlar açık şekilde yer aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli E.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.