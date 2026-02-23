Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü metro istasyonuna geldi. Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı. Trenin altında kalan Görgülü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Görgülü’nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi.