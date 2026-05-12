Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştuğu sırada AK Parti Genel Merkezi'ne girdi.

Siyasi kulislerde dikkat çeken gelişme, Ankara'da günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Köksal'ın AK Parti Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretin içeriği ve görüşmenin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP ile ilgili son dönemde yaşanan tartışmaların ardından gerçekleşen ziyaret, siyasi çevrelerde farklı değerlendirmelere neden oldu. Burcu Köksal'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki temaslarının ardından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Gelişmeyle ilgili ayrıntılar geldikçe haber güncellenecektir.