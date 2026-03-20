Antalya Kepez’de gece çıkan ev yangınında 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında hamile bir annenin de olduğu öğrenildi. 3 kişi ise son anda kurtarıldı.

Antalya’da gece saatlerinde yaşanan yangın faciası, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan acı tabloyla herkesi sarstı. Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi’nde bir evde çıkan yangında aynı aileden olduğu değerlendirilen 6 kişi hayatını kaybetti.

GECE YARISI ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle içeride bulunanlar kaçmakta zorlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine ulaştığında, yangının etkisi çoktan ağırlaşmıştı.

5’İ ÇOCUK 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 5’i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Aynı evde bulunan 3 kişinin ise son anda kurtarıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, olayın detayları da netleşmeye başlıyor.

ACININ EN AĞIR DETAYI

Yangında yaşamını yitirenler arasında bulunan annenin hamile olduğu bilgisi ortaya çıktı. Bu detay, faciayı daha da derinleştirdi.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sessizlik hâkim… Ama o evin önünden geçen herkes aynı soruyu soruyor: Bu nasıl oldu?

Bir komşu, “Gece bir anda duman yükseldi, bağırmalar geldi ama… yetişemedik” dedi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Elektrik kontağı ihtimali üzerinde duruluyor ama kesin değil…

Şimdi gözler yapılacak teknik inceleme ve resmi raporda.