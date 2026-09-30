Alanya’da elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül 2026 Çarşamba günü bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacak. AEDAŞ’ın kesinti programına göre çalışmalar saat 09.00’da başlayacak ve planlamaya göre 16.00’da tamamlanacak.

AKÇATI VE UĞURLU’DA BAKIM ÇALIŞMASI

Program kapsamında Akçatı ve Uğurlu bölgelerinde bakım çalışması gerçekleştirilecek. Uğurlu Mahallesi Dibektaş Sokak da kesintiden etkilenecek noktalar arasında bulunuyor. Şebeke üzerinde ekiplerin güvenli şekilde çalışabilmesi amacıyla belirtilen bölgelerde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

BAŞKÖY, BELDİBİ VE FAKIRCALI’DA YATIRIM

Alanya’daki kesinti programının diğer bölümünü ise yatırım çalışmaları oluşturuyor. Başköy Mahallesi ve Başköy Sokak, Beldibi Mahallesi ile Fakırcalı İnasar bölgesinde aynı saatler arasında enerji kesintisi uygulanacak. Çalışmaların elektrik dağıtım şebekesine yönelik yatırım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Fakırcalı Hopurlu ve Kuzlatan bölgeleri ile Fakırcalı Mahallesi Hopurlu ve Kuzlatan sokakları da yatırım çalışmasından etkilenecek. Çamlıca Mahallesi de kesinti programına dahil edildi. Böylece gün içerisindeki planlı çalışmalar Alanya’nın farklı kırsal yerleşimlerini kapsayacak.

PLANLI KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

Elektrik dağıtım şebekelerinde planlı kesintiler; mevcut hat ve ekipmanların bakımının yapılması, arızaya yol açabilecek unsurların giderilmesi ve yeni yatırımların güvenli biçimde şebekeye dahil edilmesi gibi çalışmalar sırasında uygulanabiliyor. Enerjinin geçici olarak kesilmesi, sahada görev yapan ekiplerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarında çalışma yapabilmesi açısından da önem taşıyor.

ALANYA’DA ÇALIŞMALAR SON GÜNLERDE DE SÜRDÜ

Alanya’da elektrik şebekesine yönelik bakım ve yatırım programı yalnızca 30 Eylül ile sınırlı kalmadı. AEDAŞ kaynaklı kesinti programlarında önceki günlerde de ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler yer aldı. Bu kapsamda çalışmaların gün ve bölge bazında programlanarak farklı şebeke noktalarında sürdürüldüğü görülüyor.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN TEDBİR ALINABİLİR

Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanların özellikle elektrikle çalışan cihazlar konusunda önceden tedbir alması önem taşıyor. Bilgisayar, modem ve benzeri elektronik cihazların kesinti öncesinde güvenli biçimde kapatılması; elektrikle çalışan iş yerlerinin ise faaliyetlerini açıklanan saat aralığına göre planlaması olası aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Buzdolabı ve derin dondurucu gibi cihazların kapaklarının gereksiz yere açılmaması da kesinti süresince içerideki soğukluğun daha uzun süre korunmasını sağlayabilir. Elektriğe bağımlı özel ekipman kullanan vatandaşların ise alternatif enerji imkânlarını önceden değerlendirmesi gerekiyor.

KESİNTİ DURUMU NEREDEN TAKİP EDİLEBİLİR?

Planlı kesintiler için açıklanan başlangıç ve bitiş saatleri çalışma programını gösteriyor. Sahadaki çalışmanın durumuna bağlı olarak enerji verme sürecinde değişiklik yaşanabileceğinden vatandaşlar güncel bilgileri AEDAŞ’ın elektrik kesinti haritası üzerinden kontrol edebiliyor. Dağıtım şirketinin sisteminde bildirimli kesintiler ile anlık kesintiler ayrı olarak gösterilirken, elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri için ALO 186 hattı da kullanılabiliyor.