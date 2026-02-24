İddiaya göre, seyir halindeki İbrahim Yar'ın kontrolündeki kamyonet, S.T.’nin kullandığı 61 AAE 384 plakalı TIR’ın taşıdığı beton bloka çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yar’ın yanında bulunan ve yaralanan M.K. ise sağlıkçıların müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yar’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA