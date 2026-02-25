Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından yapılan acı açıklama, yüreklere kor gibi düştü. Edinilen somut bilgilere göre, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir F-16 savaş uçağı, planlı görev uçuşunu icra ettiği esnada kaza kırıma uğradı. Meydana gelen bu trajik olay sonucunda, uçağı kullanan kahraman pilotumuzun şehitlik mertebesine ulaştığı resmi makamlarca kamuoyuna duyuruldu.

ACI HABER ALANYA'DA YANKILANDI

Tüm ülkeyi sarsan bu ani ve yıkıcı gelişme, Alanya kamuoyunda da anında yankı buldu ve büyük bir üzüntüyle karşılandı. Alanya'daki vatandaşlar, vatan savunması için gökyüzünde görev yaparken hayatını kaybeden şehidimiz için yasa büründü. Güvenlik güçlerimizin her an karşı karşıya kaldığı hayati riskleri ve tarifsiz fedakarlıklarını bir kez daha acı bir gerçekle gözler önüne seren bu elim kaza, yerel gündemin en çok konuşulan ve üzüntü duyulan başlığı haline geldi. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize sabır diliyoruz.