Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki erimenin temel nedenini ve güncel kayıp miktarını hesaplayarak kamuoyuyla paylaştı. Kendi YouTube kanalından yaptığı yayında süreci değerlendiren Erdursun, emeklilerin Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine odaklandığını ancak asıl sorunun geçmişte verilmeyen haklardan kaynaklandığını bildirdi.

Uzman ismin aktardığına göre, maaşlardaki oransızlığın başlangıcı Temmuz 2023'te memurlara verilen 8.077 TL tutarındaki seyyanen zamma dayanıyor. O dönemde memur maaşlarına eklenen bu sabit tutarın emeklilere yansıtılmadığını belirten Erdursun, enflasyon karşısında eriyen alım gücünün asıl sebebinin bu eşitsizlik olduğunu vurguladı.

KAYIP 26 BİN LİRAYI AŞTI

Nisan 2026 TÜİK enflasyon verileri üzerinden yeni bir hesaplama yapan Erdursun, verilmeyen 8.077 TL'nin güncel değerini ortaya koydu. Yapılan analize göre, söz konusu seyyanen artış zamanında yapılsaydı bugün bir SSK veya BAĞ-KUR emeklisinin maaşına ek olarak 26.115 TL daha girecekti. Aynı hesaplama yöntemiyle memur emeklilerinin aylık kaybının ise 25.207 TL seviyesine ulaştığı açıklandı.

TEMMUZ İÇİN SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

Mayıs ve Haziran dönemi enflasyon verilerinin netleşmesiyle aradaki farkın daha da açılacağına dikkat çekildi. Erdursun, Temmuz 2026'da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 28.000 TL, memur emeklilerine ise 27.000 TL seyyanen artış yapılmasının matematiksel bir zorunluluk haline geldiğini savundu. Sadece yüzdelik zamlarla maaşların temel ihtiyaçları karşılayacak seviyeye ulaşmasının zor olduğunu belirten uzman, bütçe itirazlarına karşı vergi ve sigorta primi gelirlerindeki artışı işaret etti.

ALANYA EKONOMİSİNE OLASI YANSIMASI

Emekli maaşlarındaki bu ciddi değer kaybı, yerleşik nüfusunun önemli bir kısmını emeklilerin oluşturduğu Alanya'da da yakından takip ediliyor. Alım gücünün düşmesi, ilçedeki semt pazarlarından perakende sektörüne kadar yerel esnafın iş hacmini doğrudan etkiliyor. Uzmanların işaret ettiği seyyanen zam telafisinin gerçekleşmesi halinde, Alanya'daki iç piyasa hareketliliğinde muhtemel bir toparlanma yaşanabileceği öngörülüyor.