Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Cihat Tamer, “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı özel gösterisiyle Alanya’da sahne almaya hazırlanıyor. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan Tamer, sahnede biriktirdiği anıları ve deneyimlerini izleyiciyle paylaşacak.

60 YILLIK SANAT YOLCULUĞU SAHNEDE

Usta oyuncu, tiyatrodan kabareye, müzikalden sinemaya ve televizyona uzanan uzun kariyerini masalsı bir anlatımla sahneye taşıyacak. Gösteride, hem geçmişten izler hem de sanat yaşamına dair özel anılar yer alacak.

MÜZİK VE ANILARLA NOSTALJİ GECESİ

Müzik ve şarkılarla zenginleştirilen etkinlikte, izleyiciler nostalji dolu bir atmosfer yaşayacak. Duygusal anların yanı sıra, usta oyuncunun sahne performansıyla alkışların da eksik olmayacağı bir gece hedefleniyor.

ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SAHNELENECEK

“Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı gösteri, yarın saat 20.30’da Alanya Kültür Merkezi A Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğe yoğun katılım olması bekleniyor.

BİLETLER SATIŞTA

Gösterinin biletleri Biletinial, Bubilet ve Biletix üzerinden satışa sunulurken, organizasyonun Alanya’nın kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Alanya’da sahnelenecek bu özel gecede, Cihat Tamer’in sahne performansı izleyicilere hem duygusal hem de keyifli anlar yaşatacak.