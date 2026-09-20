MASTERCHEF Türkiye’de haftanın son takım oyunu büyük heyecana sahne oldu. Kırmızı ve Mavi Takım yarışmacıları bu kez şeflerin istediği Şekerpareyi en başarılı şekilde hazırlayabilmek için tezgah başına geçti.

Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. Mavi Takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

DOKUNULMAZLIĞI ENES KAZANDI

Bireysel dokunulmazlık oyununda Armağan, Enes, Muhammed ve Ayşe başarılı tabaklarıyla öne çıktı. Değerlendirme sonucunda Armağan dördüncü, Muhammed ise üçüncü oldu.

Final aşamasında Ayşe ve Enes karşı karşıya kaldı. Şeflerin son değerlendirmesiyle Enes bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

ENES, NURTEN’İ POTAYA GÖNDERDİ

Dokunulmazlığı kazanan Enes, eleme potasına göndereceği takım arkadaşını da belirledi. Enes’in tercihi Nurten oldu. Böylece Nurten haftanın 7’nci eleme adayı olarak potaya girdi.

SON ELEME ADAYI AYŞE

Mavi Takım’da haftanın son eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Ayşe, haftanın 8’inci ve son eleme adayı oldu.

Böylece MasterChef Türkiye’de bu haftanın eleme potasında Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe yer aldı. Eleme mücadelesinde bu 8 yarışmacı yarışmada kalabilmek için tezgah başına geçecek.