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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonrasında karşı şeride devrilen aydınlatma direği başka bir aracı da etkiledi. Hasan Ü. yönetimindeki 07 HCJ 69 plakalı araç, yola devrilen direğin üzerinden geçince lastiği patladı.

Yola saçılan pazar malzemeleri ise başka bir araca aktarılarak olay yerinden götürüldü.

Kazada yaralanan ve pazarcılık yaptığı öğrenilen sürücü Mehmet D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta bulunan pazar malzemeleri de çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Savrulan araç önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan direk karşı şeride devrilirken, panelvan daha sonra yol kenarındaki seraya çarparak durabildi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi’nde, Gazipaşa-Alanya Havalimanı alt geçidi yakınlarında meydana geldi. Mehmet D. yönetimindeki 07 CFM 942 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Gazipaşa'da meydana gelen kazada, Alanya’dan Gazipaşa yönüne seyir halinde olan panelvan kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki seraya çarptı.

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