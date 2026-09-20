BORSA İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri eylül ayının son günlerinde devam edecek. Açıklanan takvime göre 21 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasında 10 şirketin yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtması bekleniyor.

Temettü takviminde Pınar Et ve Un, Maçkolik, TAV Havalimanları, Gıpta Ofis Kırtasiye, Ofis Yem Sanayi, Mopaş Marketcilik, Lokman Hekim Sağlık, Kim Market, Desa Deri ve Tüpraş bulunuyor.

22 EYLÜL’DE 3 ŞİRKETTEN ÖDEME

Takvime göre 21 Eylül’de Pınar Et ve Un (PETUN) hisse başına 0,21 TL net temettü dağıtacak.

22 Eylül’de ise üç şirketin ödemesi bulunuyor. Maçkolik (MACKO) ve TAV Havalimanları (TAVHL) hisse başına 1,53 TL, Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) ise 0,01 TL net temettü ödeyecek.

23 Eylül’de Ofis Yem Sanayi (OFSYM) yatırımcılarına hisse başına 0,36 TL, 25 Eylül’de Mopaş Marketcilik (MOPAS) 0,23 TL ve 28 Eylül’de Lokman Hekim Sağlık (LKMNH) 0,20 TL net kâr payı dağıtacak.

TÜPRAŞ’TAN HİSSE BAŞINA 5,73 TL

Eylül ayının son günü olan 30 Eylül’de üç şirketin temettü ödemesi gerçekleştirilecek. Ersan Alışveriş/Kim Market (KIMMR) hisse başına 0,18 TL, Desa Deri (DESA) 0,07 TL net temettü dağıtacak.

Takvimdeki en yüksek hisse başına net ödeme ise Tüpraş’tan (TUPRS) gelecek. Şirketin 30 Eylül’de yatırımcılarına hisse başına 5,73 TL net temettü dağıtması bekleniyor.

Böylece eylül ayının kalan bölümünde Borsa İstanbul yatırımcıları açısından yoğun bir temettü takvimi yaşanacak.