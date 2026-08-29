UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması fikstürü netleşirken Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki maç programı da belli oldu. Galatasaray lig aşamasına Sporting deplasmanında başlayacak, son karşılaşmasını ise Paris Saint-Germain deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe'nin ilk sınavı sahasında Roma'ya karşı olacak; sarı-lacivertliler lig aşamasını Atletico Madrid deplasmanında tamamlayacak.

GALATASARAY'I ZORLU BİR AVRUPA PROGRAMI BEKLİYOR

Galatasaray, lig aşamasında Barcelona, Aston Villa, Stuttgart ve Feyenoord'u sahasında konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda ise Sporting, Lille, AEK ve Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Böylece Galatasaray, sekiz maçlık süreçte farklı futbol ekollerinden ve farklı ülkelerden rakiplerle mücadele edecek. Özellikle iç saha karşılaşmaları, tek bir puan tablosunun kullanıldığı yeni formatta avantaj elde edebilmek açısından önem taşıyacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ DE ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe ise İstanbul'da Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin deplasman programında Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid bulunuyor. Fenerbahçe'nin de Galatasaray gibi dört iç saha ve dört deplasman karşılaşmasına çıkacağı lig aşamasında alınacak her sonuç, 36 takımın yer aldığı genel sıralamadaki konumu doğrudan etkileyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL İŞLİYOR?

UEFA'nın 2024-25 sezonundan itibaren uygulamaya aldığı sistemde klasik sekiz gruplu yapı yerine 36 takımın bulunduğu tek bir lig tablosu kullanılıyor. Her kulüp lig aşamasında sekiz farklı rakiple karşılaşıyor ve bu maçların dördünü kendi sahasında, dördünü deplasmanda oynuyor. Takımlar aynı rakiple lig aşamasında rövanş maçına çıkmıyor. Galibiyet için üç, beraberlik için bir puan verilen karşılaşmaların ardından bütün ekipler aynı puan tablosunda sıralanıyor.

İLK 8 DOĞRUDAN SON 16 TURUNA ÇIKACAK

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından genel sıralamada ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24'üncü sıralar arasında kalan ekipler ise son 16 biletini alabilmek için iki maç üzerinden oynanan eleme turuna çıkıyor. İlk 24'ün dışında kalan takımların Avrupa serüveni sona eriyor. Önceki grup sisteminden farklı olarak elenen ekiplerin başka bir UEFA organizasyonuna geçiş yapması da söz konusu olmuyor. Bu nedenle sekiz maçın tamamında toplanacak puanlar ve genel sıralamadaki konum büyük önem taşıyor.

LİG AŞAMASI OCAK AYINDA TAMAMLANACAK

UEFA'nın resmi takvimine göre 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8-10 Eylül'deki ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. İkinci hafta 13-14 Ekim, üçüncü hafta 20-21 Ekim, dördüncü hafta 3-4 Kasım, beşinci hafta 24-25 Kasım ve altıncı hafta 8-9 Aralık tarihlerinde oynanacak. Organizasyon yeni yılın ardından 19-20 Ocak'taki yedinci hafta ile devam edecek ve lig aşaması 27 Ocak'ta oynanacak sekizinci hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

FİKSTÜR YOĞUNLUĞU TAKIM YÖNETİMİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının sonbahardan ocak ayının sonuna kadar uzanması, Avrupa kupalarında mücadele eden ekiplerin kadro planlamasını daha önemli hale getiriyor. Kulüpler bu süreçte Avrupa maçlarının yanı sıra ulusal lig ve yerel kupa karşılaşmalarına da hazırlanmak zorunda. Bu nedenle oyuncu rotasyonu, sakatlıkların önlenmesi, seyahat programlarının doğru planlanması ve maçlar arasındaki dinlenme sürelerinin verimli kullanılması uzun Avrupa maratonunun temel unsurları arasında bulunuyor.

HEDEF MADRİD'DEKİ FİNAL

Lig aşamasının ardından eleme play-off'ları ve son 16 turuyla devam edecek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları da çift maç üzerinden oynanacak. Sezonun şampiyonunu belirleyecek final ise Madrid'deki Estadio Metropolitano'da gerçekleştirilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe açısından ilk hedef, sekiz maçlık lig aşamasında mümkün olan en yüksek puanı toplayarak Avrupa yolculuğunu eleme turlarına taşımak olacak.