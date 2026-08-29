Antalya'nın Kemer ilçesinde Hazine'ye ait yaklaşık 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın usulsüz şekilde devredildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda 10 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yargı süreci devam ediyor.

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre, Milli Emlak personeli, tapu müdürü, muhtarlar ve sivillerin aralarında bulunduğu 27 şüpheli takibe alındı. Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinin yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de belirlenen 21 adrese 24 Ağustos sabahı baskın yapıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda çeşitli miktarlarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

ÖRGÜTSEL YAPI NASIL İŞLEDİ?

MASAK raporları, tapu hareketleri ve teknik takip verileri, olayların münferit idari hatalar olmadığını ortaya koydu. İddianamede aktarıldığına göre, kamu görevlileri ile sivil yararlanıcılar arasında süreklilik gösteren bir para ve taşınmaz ilişkisi tespit edildi. Yapılanmanın, Kemer'de görevli Milli Emlak Uzmanı Gökhan K.'nin koordinasyonunda hareket ettiği belirtildi.

TARIMSAL İNDİRİM HAKKI NASIL İSTİSMAR EDİLDİ?

Soruşturma dosyasında yer alan telefon dinleme kayıtları, usulsüzlüğün yöntemi hakkında teknik detaylar sundu. Şüpheli Gökhan K. ile M.K. arasındaki görüşmelerde, tarımsal indirimli satış işlemlerinde vatandaşın fiili kullanım durumu araştırılmadan sadece beyana dayalı işlem yapıldığı belirlendi. Bu durum, hak sahipliği şartlarının bilinçli olarak göz ardı edildiğini kanıtlar nitelikte değerlendirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 27 şüpheliden 6'sı ilk etapta serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.