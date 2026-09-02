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Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için yarışma başvuruları sona erdi. Türkiye'nin en köklü sinema etkinliğinde bu yıl yarışacak eserlerin ulusal seçkileri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Festival komitesinden aktarılan bilgilere göre, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 58, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na ise 267 sinema filmi kayıt yaptırdı. Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisi bu yıl 98 başvuru alırken, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na Türkiye genelindeki 48 farklı üniversitenin 70 fakültesinden toplam 70 eser gönderildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Başvuru rakamları bir önceki yılla karşılaştırıldığında, tüm kategorilerde belirgin bir yükseliş grafiği ortaya çıkıyor. 62. festivalde 49 olan uzun metraj başvurusu 58'e, 233 olan kısa metraj başvurusu 267'ye, 74 olan belgesel başvurusu ise 98'e ulaştı. En çarpıcı artış ise 34'ten 70'e yükselen öğrenci filmleri kategorisinde kaydedildi.

FİLM FORUM İÇİN SÜRE DEVAM EDİYOR

Festival kapsamında bağımsız ve genç sinema üreticilerini bir araya getiren Antalya Film Forum etkinlikleri ise 25-27

Ekim tarihleri arasında 13. kez kapılarını açacak. Bu özel platformda yer almak isteyen sinemacılar için başvuru süreci 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sürecek.