Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 3+1 bir daire, icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlan.gov.tr’de yayımlanan satış duyurusuna göre taşınmaz için 4 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlendi. Satış işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek açık artırmalarla yapılacak.

İLK ARTIRMA EKİM AYINDA YAPILACAK

İlana göre taşınmaz için ilk artırma 20 Ekim 2026 saat 10.18’de başlayacak ve 27 Ekim 2026 saat 10.18’de sona erecek. İlk artırmada satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci artırma süreci devreye girecek. İkinci artırma ise 13 Kasım 2026 saat 10.18’de başlayarak 20 Kasım 2026 saat 10.18’de tamamlanacak.

AYRINTILAR E-SATIŞ PORTALINDAN İNCELENEBİLECEK

Taşınmazla ilgilenenler, dairenin ayrıntılı görsellerine, satış şartlarına ve artırmaya ilişkin diğer bilgilere UYAP E-Satış Portalı üzerinden ulaşabilecek. İlan, sistemde 2026/75 ESAS dosya numarasıyla sorgulanabiliyor. İhaleye katılmayı planlayanların yalnızca muhammen bedeli değil, satış ilanındaki hukuki ve teknik şartların tamamını incelemesi önem taşıyor.

İCRADAN GAYRİMENKUL SATIŞI NASIL İŞLİYOR?

İcra yoluyla satışlarda taşınmazlar, borcun tahsili amacıyla yürütülen yasal süreç kapsamında açık artırmaya çıkarılıyor. Gayrimenkule ilişkin kıymet takdiri yapılarak bir muhammen bedel belirleniyor ve artırma koşulları ilan ediliyor. Elektronik satış uygulaması sayesinde teklifler UYAP E-Satış sistemi üzerinden verilebiliyor. Satışın gerçekleşebilmesi için ise mevzuatta öngörülen teklif ve ihale şartlarının sağlanması gerekiyor.

İHALEYE GİRMEDEN ÖNCE NELERE BAKILMALI?

İcradan satılan bir konuta teklif vermeden önce taşınmazın tapu kayıtları, takyidat durumu, imar ve fiili kullanım özellikleri ile satış ilanında belirtilen diğer hususların dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Dairenin mevcut kullanım durumu, teslim ve tahliye sürecini etkileyebilecek koşullar ile ihale sonrasında ortaya çıkabilecek vergi ve harç yükümlülüklerinin de önceden araştırılması önem taşıyor. Bu nedenle yalnızca satış fiyatı üzerinden değerlendirme yapmak yerine resmi ihale belgesinin tamamının incelenmesi gerekiyor.

MURATPAŞA'DA İCRA SATIŞLARI SÜRÜYOR

Antalya’nın merkez ilçelerinden Muratpaşa’da konutların icra yoluyla satışa çıkarılması tekil bir uygulama değil. Gayrimenkul satış icra daireleri tarafından farklı mahallelerdeki konut ve diğer taşınmazlar dönem dönem açık artırmaya sunuluyor. Bu satışlarda taşınmazların konumu, büyüklüğü, yapı özellikleri ve hukuki durumu muhammen kıymetin belirlenmesinde önemli unsurlar arasında bulunuyor.

KONUTUN KONUMU FİYAT KARŞILAŞTIRMASINDA ÖNEMLİ

Muratpaşa, Antalya kent merkezini ve yoğun konut bölgelerini kapsayan geniş bir gayrimenkul piyasasına sahip. İlçede satış fiyatları mahalle, binanın yaşı, dairenin büyüklüğü, ulaşım olanakları ve sahile ya da kent merkezine yakınlık gibi birçok değişkene göre önemli ölçüde farklılaşabiliyor. Bu nedenle icra ihalesindeki 4 milyon 750 bin TL’lik muhammen bedelin değerlendirilmesinde aynı bölgedeki benzer nitelikteki konutların piyasa koşullarıyla birlikte ele alınması gerekiyor.

SON TEKLİFTEN ÖNCE RESMİ İLAN KONTROL EDİLMELİ

İcra satışlarında ilan tarihinden artırmanın tamamlanmasına kadar hukuki süreçle ilgili gelişmeler yaşanabileceğinden, katılımcıların teklif vermeden önce güncel bilgileri doğrudan resmi sistemden kontrol etmesi önem taşıyor. Muratpaşa’daki 3+1 dairenin satışına ilişkin bağlayıcı şartlar, taşınmazın ayrıntıları ve artırmanın güncel durumu UYAP E-Satış Portalı ile resmi ilan kayıtlarından takip edilebilecek.