Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bildirdiğine göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında il genelinde trafik güvenliği çalışmaları hızlandırıldı. Merkez ve tüm ilçelerdeki okul çevrelerinde bulunan sinyalizasyon sistemleri ile uyarı levhaları tek tek elden geçiriliyor.

Çalışmalar dahilinde arızalı sinyalizasyon ünitelerinin onarımı yapılırken, kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanlar yenileriyle değiştiriliyor. Özellikle yaya geçidi levhalarının belirginleştirilmesiyle öğrencilerin okul yollarındaki can güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım sürecinin okullar açılmadan önce bütünüyle bitirilmesi planlanıyor. Mevcut verilere göre şu ana kadar Antalya genelinde 1347 trafik işaret levhası ile 57 sinyalize kavşağın yenileme işlemi tamamlandı.

ALANYA'YA YANSIMASI NASIL OLACAK?

Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeleri de kapsayan bu altyapı seferberliği, Alanya'daki okul çevrelerinde de yaya güvenliğinin artırılmasına olanak tanıyor. Öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerdeki yaya geçitlerinin standartlara uygun hale getirilmesi, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.