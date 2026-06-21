Şans Topu oynayan binlerce kişi, çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmeye başladı. Milli Piyango Online üzerinden duyurulan sonuçlara göre bu haftanın kazanan numaraları netleşti.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

21 Haziran 2026 Şans Topu çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

Ana sayılar: 1 - 4 - 19 - 22 - 30

Şans numarası: 5

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından oyuncular, kupon sorgulama ekranları üzerinden ikramiye durumlarını kontrol etmeye başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 3 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarının 3 milyon 37 bin 787 TL olduğu açıklandı. Büyük ikramiyenin isabet edip etmediğine ilişkin detaylı dağılım tablosunun ise çekiliş sonrası yayımlanması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIYOR?

Şans Topu oyuncuları, bilet veya kupon bilgileriyle Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranından ikramiye kontrolü yapabiliyor. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra sorgulama sistemlerinde yoğunluk yaşanabiliyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişleri haftalık olarak gerçekleştiriliyor. Her çekilişte 1 ile 34 arasından seçilen 5 sayı ile 1 ile 14 arasından belirlenen şans numarası kazanan kombinasyonu oluşturuyor.

Kaynak: Milli Piyango Online, Şans Topu sonuç ekranı.