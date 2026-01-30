KALBİ 20 DAKİKA DURDU

Edinilen bilgilere göre Fatih Ürek, 15 Ekim günü evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ürek, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Doktorların tüm çabalarına rağmen Ürek’ten acı haber geldi. Sanatçının vefat haberini alan yakınları ve dostları, tedavi gördüğü hastaneye akın etti. Sanat camiası ve sevenleri Ürek’in ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

DAHA ÖNCE DE HAYATİ TEHLİKE ATLATMIŞTI

Fatih Ürek, 2015 yılında fazla kiloları nedeniyle mide ameliyatı geçirmiş, ameliyat sonrası septik şok yaşayarak hayati tehlike atlatmıştı. Bu süreçten sonra hızla kilo veren Ürek’in sağlık sorunlarının o dönemden itibaren arttığı biliniyordu.

ÜÇ KIZDAN SONRA DÜNYAYA GELEN TEK ERKEK EVLAT

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966’da Erzurum’da dört çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Kasap olan babasının, üç kızdan sonra dünyaya gelen oğlu için 40 büyükbaş hayvan kestirdiği öğrenildi.

GÖBEK ADI “SULTAN MEHMET”Tİ

Annesinin hamileyken rüyasında Fatih Sultan Mehmet’i görmesi nedeniyle Ürek’e bu isim verildi. Bu nedenle sanatçının göbek adının da “Sultan Mehmet” olduğu belirtildi.

SANAT HAYATINA TİYATROYLA BAŞLADI

Çocuk yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Fatih Ürek, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi ve 20 yaşına kadar burada görev yaptı. Daha sonra müziğe yönelen Ürek, Bursa’daki çeşitli mekânlarda sahne almaya başladı ve kısa sürede tanınan bir isim haline geldi.