CHP’de parti yönetimi ve kurultay sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in seçilme sürecinin parti içi usullere uygun yürütülmediğini savundu.

Sarı, grup başkanlığı seçiminin gerekli şekil şartlarını taşımadığını belirterek, seçim duyurusunun yöntemi ve zamanlamasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Ayrıca grup başkanlığı seçiminin genel başkanın bilgisi dışında yapılamayacağını öne sürdü.

Müslim Sarı açıklamasında, “Her işin bir usulü ve şekli vardır. Genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi?” ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANLIĞI İDDİASI

Sarı, seçim sürecindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle TBMM Başkanlığı’nın grup başkanlığı seçimini iptal edebileceğini ileri sürdü. Ancak bu konuda TBMM Başkanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

“KURULTAY HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL” İDDİASI

CHP’de olası kurultay tartışmalarına da değinen Sarı, mevcut hukuki süreç nedeniyle kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini savundu.

Sarı, parti içindeki bazı grupların amacının kurultaydan çok farklı bir siyasi yapılanma oluşturmak olduğunu öne sürerken, CHP’nin mevcut sorunlarının ortak bir yol haritasıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapması gerektiğini ifade eden Sarı, Özgür Özel’in de bu süreçte görev almasını istedi. Sarı, parti içindeki görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

CHP yönetimi ve parti kurullarından ise Müslim Sarı’nın açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı. Haberde yer alan iddialar, Sarı’nın kamuoyuna yaptığı açıklamalara dayanıyor.