Süper Lig temsilcisi Samsunspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ile yolların ayrıldığını bildirdi. F5Haber'in aktardığına göre, alınan ayrılık kararının ardından takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı konusu henüz netlik kazanmadı.

SÖZLEŞME SÜRECİ NASIL GELİŞMİŞTİ?

Karadeniz ekibi, 16 Şubat 2026 tarihinde Thorsten Fink ile anlaşmaya varmıştı. Deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalanmış ve takım kendisine emanet edilmişti. Alınan son kararla birlikte bu birliktelik, sözleşme süresi tamamlanmadan sona ermiş oldu.

YENİ ÇALIŞTIRICI KİM OLACAK?

Ayrılık kararının duyurulmasının ardından gözler yönetimin atacağı yeni adımlara çevrildi. Kırmızı-beyazlı camiada, boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isimle ilgili arayışların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.