Türkiye'de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde ilk rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, Ekonomist ve yazar Mahmut Aydoğmuş, mevcut ekonomik göstergeler ışığında yeni asgari ücretin 37 bin TL civarında belirleneceğini öngördü.

Yıl boyunca ara zam yapılmayan ve 28 bin 75 TL olarak uygulanan mevcut asgari ücret, enflasyon karşısında ciddi değer kaybı yaşadı. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin ücrete doğrudan yansıtılması halinde rakamın 36 bin 49 TL'ye ulaşması bekleniyor. Aydoğmuş, beklentiler çerçevesinde bu artışın yaklaşık yüzde 32 seviyesinde gerçekleşerek 37 bin TL'ye çıkabileceğini belirtti.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA MI KALACAK?

Asgari ücretin sadece oransal zam üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, alım gücündeki erimeye dikkat çekiyor. Türk-İş verilerine göre eylül ayında dört kişilik bir ailenin gıda harcamasını temsil eden açlık sınırı 37 bin 801 TL'ye ulaştı. Tahmin edilen 37 bin TL'lik yeni asgari ücretin daha şimdiden açlık sınırının gerisinde kaldığı ifade ediliyor.

Eylül ayı itibarıyla dokuz aylık enflasyon yüzde 24,32'ye ulaşırken, ocak ayında 28 bin 75 TL olan asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 827 TL'yi buldu. Ocak ayında 28 bin liraya alınabilen mal ve hizmetlerin aynı miktarını eylül sonunda satın alabilmek için yaklaşık 34 bin 900 TL gerekiyor.

2027 YILINDA ALIM GÜCÜ NASIL ETKİLENECEK?

OVP'de 2027 yılı için belirlenen yüzde 21'lik enflasyon hedefi, yeni ücretin gelecekteki değerini de doğrudan etkiliyor. Asgari ücretin 37 bin TL olarak açıklanması ve hedeflenen enflasyonun gerçekleşmesi durumunda, bu tutarın yıl sonundaki reel alım gücünün 30 bin 579 TL'ye gerileyeceği hesaplanıyor. Bu istatistiksel tablo, çalışanların yıl içinde en az 6 bin 421 TL'lik bir alım gücü kaybı yaşayacağını gösteriyor.

OTOMATİK GÜNCELLEME TALEBİ

Asgari ücret tespit sürecindeki yapısal sorunların çözümü için sistem değişikliği öneriliyor. Aydoğmuş, ücretlerin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde, gerçekleşen altı aylık enflasyon oranında otomatik olarak güncellenmesi gerektiğini savundu. Bu sayede çalışanların ara zam belirsizliğinden kurtulacağı ve işverenlerin maliyet planlamasını daha şeffaf yapabileceği aktarıldı.