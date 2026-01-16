TURNUVANIN final maçında Alara Özel Güvenlik ile Alanya Emniyet Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Şampiyonu belirlemek için geçilen penaltı atışlarında Alanya Emniyet Müdürlüğü, rakibini 7-6 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Alara Özel Güvenlik ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncülük maçında ise Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Alanya Müftülüğü karşı karşıya geldi. Rakibini 8-4 mağlup eden Alanya Orman İşletme Müdürlüğü turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

ŞAMPİYON 35 BİN TL ÖDÜL ALDI

Turnuva sonunda şampiyon Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne 35 bin TL, ikinci olan Alara Özel Güvenlik'e ise 20 bin TL para ödülü verildi. Organizasyona katılan tüm takımlara plaket takdim edilirken, dereceye giren ilk dört takıma kupa ve madalya sunuldu. Ayrıca turnuva kapsamında en iyi oyuncu, en iyi kaleci ve centilmen takım gibi özel ödüller de sahiplerini buldu. Gol krallığı ödülünü ise Alanya Emniyet Müdürlüğü formasıyla attığı 29 golle Ali Gözoğlu kazandı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, katılımcılardan ve izleyicilerden tam not aldı.